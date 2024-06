Vídeo. Diplomacia dos pandas: primeiro-ministro chinês visitou zoo de Adelaide para ver Wang Wang e Fu Bi

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, visitou no domingo o jardim zoológico de Adelaide, onde vivem desde 2009 os pandas gigantes Wang Wang e Fu Ni, nascidos na China.

Li Qiang chegou à Austrália no sábado, numa missão de consolidação das relações entre os dois países. O primeiro-ministro do estado da Austrália do Sul, Peter Malinauskas, disse a Li, no jardim zoológico, que Wang Wang tinha "conquistado verdadeiramente os corações dos australianos do sul", enquanto estes observavam o panda gigante.

A visita de Li é a primeira de um chefe de governo chinês à Austrália em sete anos e deverá preparar o caminho para a primeira deslocação do presidente Xi Jinping à Austrália desde 2014.

As relações bilaterais entraram em colapso durante o anterior governo conservador da Austrália, com Pequim a impor uma série de barreiras comerciais oficiais e não oficiais em 2020 aos produtos australianos, que custaram milhares de milhões de dólares.

Esta é a segunda paragem da digressão de Li, que já passou pela Nova Zelândia e terminará na Malásia.