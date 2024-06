Vídeo. "Marcha da Maconha": Brasileiros saem à rua em São Paulo para pedir legalização da canábis

Milhares de brasileiros participaram no domingo na "Marcha da Maconha", em São Paulo, uma manifestação a favor da legalização da canábis no Brasil.

Com cartazes, plantas, faixas e cigarros, os ativistas brasileiros desfilaram sob o slogan "enrolando um futuro sem guerra."

A proposta de incluir a criminalização do porte ou posse de qualquer quantidade de drogas na Constituição foi aprovada no dia 12 de junho no Congresso brasileiro.

A proposta será agora analisada por uma comissão especial no Congresso antes de ir a votação em plenário.