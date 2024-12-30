Vídeo. Cidade espanhola celebra festa tradicional “Els Enfarinats” com muita farinha e ovos

Vestidos com uniformes militares e com faixas, dezenas de foliões conhecidos como “Els Enfarinats” (os cobertos de farinha) encenaram um golpe de Estado desordenado na pequena cidade de Ibi.
Na simulação, Els Enfarinats declararam uma nova vaga de leis bizarras ao longo do dia, enquanto os seus adversários, La Oposicio (A Oposição), tentaram manter a ordem.
Os “enfarinhados” cobram multas aos habitantes locais que se atrevem a infringir as novas regras malucas, e todo o dinheiro que recolhem é doado a instituições de caridade no final da celebração.