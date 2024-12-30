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Cidade espanhola celebra a tradicional festa “Els Enfarinats” atirando farinha e ovos
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Vídeo. Cidade espanhola celebra festa tradicional “Els Enfarinats” com muita farinha e ovos

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Os habitantes da cidade de Ibi, em Alicante, abastecem-se de farinha e ovos nos dias 28 de dezembro para uma festa com mais de 200 anos que se realiza no "Dia dos Inocentes", a versão espanhola do Dia das Mentiras.

Vestidos com uniformes militares e com faixas, dezenas de foliões conhecidos como “Els Enfarinats” (os cobertos de farinha) encenaram um golpe de Estado desordenado na pequena cidade de Ibi.

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Na simulação, Els Enfarinats declararam uma nova vaga de leis bizarras ao longo do dia, enquanto os seus adversários, La Oposicio (A Oposição), tentaram manter a ordem.

Os “enfarinhados” cobram multas aos habitantes locais que se atrevem a infringir as novas regras malucas, e todo o dinheiro que recolhem é doado a instituições de caridade no final da celebração.

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