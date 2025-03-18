Vídeo. Inundações no sul de Espanha, 365 casas evacuadas perto de Málaga

Chuvas torrenciais provocaram inundações severas no sul de Espanha, levando à evacuação de 365 casas em Campanillas, perto de Málaga. As autoridades também encerraram estradas e suspenderam as aulas em oito escolas da região. Dezanove rios permanecem em alerta máximo, uma vez que o nível das águas continua a subir, ameaçando causar mais danos.

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A tempestade Laurence, que varreu a província durante a noite, trouxe quase 100 mm de precipitação e rajadas de vento de até 90 km/h à região. As zonas mais afetadas incluem o Vale de Guadalhorce, onde o rio Campanillas transbordou, inundando ruas inteiras. Outros rios, como o Turón e o Guadalhorce, também galgaram as margens, deixando zonas dos municípios de Cártama e Almogía submersas.

As autoridades estão a monitorizar de perto a barragem de Casasola, que ultrapassou a sua capacidade prevista de 22 milhões de metros cúbicos, tendo atingido os 25 milhões. Para evitar danos estruturais, as autoridades começaram a libertar água de forma controlada no rio Campanillas, aumentando o risco de inundações a jusante.

Cientistas e funcionários governamentais atribuem os fenómenos meteorológicos extremos às alterações climáticas, que intensificaram o ciclo de secas prolongadas em Espanha, seguidas de chuvas repentinas e devastadoras. Com os reservatórios a atingirem níveis críticos e as infraestruturas sob pressão, os especialistas alertam para o facto de este tipo de fenómenos meteorológicos poder vir a tornar-se mais frequente.

Os serviços de emergência permanecem em alerta máximo à medida que se iniciam as operações de limpeza, com os residentes desalojados a procurarem abrigo e a avaliarem os danos. As autoridades locais apelam à prudência, uma vez que os níveis das águas dos rios continuam a oscilar, avisando que poderão ser necessárias novas evacuações.