Palestinianos caminham por uma rua inundada junto a um acampamento temporário de tendas após fortes chuvas em Deir al-Balah
No Comment

Vídeo. Gaza: Inundações nos campos de refugiados agravam crise humanitária

Últimas notícias:

Chuvas intensas inundam acampamentos improvisados em Gaza. Milhares de tendas danificadas agravam condições de famílias deslocadas, já com pouca ajuda

Gaza enfrenta fortes chuvas de inverno que inundaram acampamentos improvisados e deixaram famílias deslocadas a tentar salvar o pouco que lhes resta.

Em Deir al Balah, moradores passaram a manhã de terça-feira a remover água lamacenta das tendas, após uma noite de chuva intensa.

Alguns abrigos, feitos de madeira e metal, colapsaram com o peso da chuva. Estradas em redor dos acampamentos transformaram-se em ribeiros e pais levaram crianças através da água para alcançarem zonas mais seguras.

Organizações de ajuda afirmam que o mau tempo agrava uma situação já frágil, uma vez que a maioria dos residentes depende de fossas rudimentares de esgoto que transbordam durante as tempestades.

A ONU indica que milhares de tendas foram danificadas e alerta que os atuais níveis de ajuda humanitária permanecem muito aquém das necessidades de Gaza.

