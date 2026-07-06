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Teerão, Irão, 6 de julho de 2026: Camião com o caixão do assassinado líder supremo iraniano Ali Khamenei avança numa avenida durante o cortejo fúnebre
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Vídeo. Irão: caixão de Ali Khamenei percorre ruas de Teerão

Últimas notícias:

Milhares de pessoas enlutadas reuniram-se em Teerão quando o Irão iniciou as cerimónias fúnebres do falecido líder supremo aiatola Ali Khamenei

Irão iniciou na segunda-feira, em Teerão, o cortejo fúnebre do antigo líder supremo, aiatola Ali Khamenei, com grandes multidões a alinharem-se nas ruas enquanto o caixão coberto com a bandeira era transportado pela capital.

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Imagens de vídeo mostram pessoas em luto a chorar, a estender a mão para o camião que transporta os caixões e a atirar lenços e pedaços de tecido para que toquem neles, um gesto amplamente visto como uma bênção. O cortejo marca o início de um percurso que levará os restos mortais por várias cidades do Irão e do vizinho Iraque.

O funeral segue-se a uma cerimónia de despedida de dois dias na Grande Mosalla de Teerão, onde centenas de milhares de pessoas se reuniram para prestar homenagem. Muitos entoaram slogans contra Israel e contra os Estados Unidos, enquanto faixas apelavam à vingança pelo ataque aéreo que matou Khamenei e membros da sua família.

As cerimónias funcionam também como um primeiro teste ao apoio popular à liderança iraniana, após a nomeação do aiatola Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do país.

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