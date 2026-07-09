Vídeo. Fiéis no Rio celebram Dia de Zé Pelintra com música, dança e oração

Dezenas de fiéis reuniram-se no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, para celebrar o Dia de Zé Pelintra, em homenagem a uma das figuras mais conhecidas das religiões afro-brasileiras.
As imagens mostram crentes a acender velas, a rezar junto a um altar rodeado de latas de cerveja e a cantar, dançar e tocar tambores e pandeiretas ao longo de toda a celebração.
Zé Pelintra é uma entidade espiritual popular nas tradições religiosas afro-brasileiras, frequentemente associada à proteção, à sabedoria das ruas, aos bares e ao jogo. A sua imagem tornou-se um símbolo familiar no Rio e atrai seguidores que deixam oferendas e se reúnem para celebrações anuais.
A celebração refletiu a presença contínua das crenças afro-brasileiras na vida cultural e espiritual do Rio de Janeiro.