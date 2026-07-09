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Um devoto despeja cerveja sobre uma estátua de Zé Pelintra numa celebração no Rio de Janeiro, a 7 de julho de 2024. Zé Pelintra é venerado em religiões afro-brasileiras.
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Vídeo. Fiéis no Rio celebram Dia de Zé Pelintra com música, dança e oração

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Dezenas de fiéis reúnem-se no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, para celebrar o Dia de Zé Pelintra com orações, música, dança e oferendas de velas

Dezenas de fiéis reuniram-se no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, para celebrar o Dia de Zé Pelintra, em homenagem a uma das figuras mais conhecidas das religiões afro-brasileiras.

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As imagens mostram crentes a acender velas, a rezar junto a um altar rodeado de latas de cerveja e a cantar, dançar e tocar tambores e pandeiretas ao longo de toda a celebração.

Zé Pelintra é uma entidade espiritual popular nas tradições religiosas afro-brasileiras, frequentemente associada à proteção, à sabedoria das ruas, aos bares e ao jogo. A sua imagem tornou-se um símbolo familiar no Rio e atrai seguidores que deixam oferendas e se reúnem para celebrações anuais.

A celebração refletiu a presença contínua das crenças afro-brasileiras na vida cultural e espiritual do Rio de Janeiro.

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