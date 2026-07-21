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Palestinianos deslocados jogam no clube de futebol na Cidade de Gaza, sábado, 20 de junho de 2026.
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Vídeo. Gaza: amputados recriam final do Mundial num estádio danificado

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Recriam a final do Mundial na Cidade de Gaza jogadores de futebol amputados, com camisolas de Espanha e da Argentina, num jogo simbólico

Futebolistas amputados de Gaza, que perderam membros durante a guerra, recriaram no sábado a final do Mundial de futebol da FIFA num estádio danificado na Cidade de Gaza.

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O vídeo mostra jogadores com camisolas da Argentina e de Espanha a aquecer, lado a lado com árbitros e uma réplica do troféu, antes de participarem num jogo simbólico no Estádio da Palestina, no bairro de Tel al-Hawa.

O encontro reuniu atletas que recorreram ao futebol para criarem um momento de competição e de ligação, apesar da destruição à sua volta. Os jogadores recriaram a final do Mundial entre Espanha e Argentina, com a equipa espanhola a vencer por 3-1.

A iniciativa foi organizada sob o lema «Goal for Gaza», com os responsáveis a usar o futebol para destacar as experiências dos atletas amputados e a determinação em continuarem a praticar o desporto que amam.

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