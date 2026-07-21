Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Nesta foto fornecida pelo Serviço de Emergência da Ucrânia, bombeiros combatem um incêndio após um ataque aéreo russo em Sumy, Ucrânia, terça-feira, 21 de julho de 2026
No Comment

Vídeo. Ucrânia: ataque de drone provoca grande incêndio em Sumy

Últimas notícias:

Centro comercial de bricolage em Sumy, na Ucrânia, entra em chamas após alegado ataque de drone FPV russo, enquanto bombeiros combatem o fogo

Registou-se um grande incêndio num centro comercial de bricolage em Sumy, no nordeste da Ucrânia, após um ataque com drones russos.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Imagens de vídeo mostram as chamas a espalharem-se pelo complexo, enquanto os bombeiros tentam controlar o fogo.

As equipas de emergência combateram o incêndio durante horas, com fumo denso a erguer-se sobre o edifício enquanto lutavam contra as chamas.

Os meios de comunicação locais relataram que as operações de salvamento foram dificultadas pela ameaça de novos ataques com drones na zona.

O ataque ocorre numa altura em que Sumy, situada perto da fronteira com a Rússia, continua a ser alvo de ataques no contexto da guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE