Vídeo. Ucrânia: ataque de drone provoca grande incêndio em Sumy

Registou-se um grande incêndio num centro comercial de bricolage em Sumy, no nordeste da Ucrânia, após um ataque com drones russos.
Imagens de vídeo mostram as chamas a espalharem-se pelo complexo, enquanto os bombeiros tentam controlar o fogo.
As equipas de emergência combateram o incêndio durante horas, com fumo denso a erguer-se sobre o edifício enquanto lutavam contra as chamas.
Os meios de comunicação locais relataram que as operações de salvamento foram dificultadas pela ameaça de novos ataques com drones na zona.
O ataque ocorre numa altura em que Sumy, situada perto da fronteira com a Rússia, continua a ser alvo de ataques no contexto da guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia.