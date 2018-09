A Comic Con e o mundo dos super-heróis

Tamanho do texto

É o mundo dos super-heróis no passeio marítimo de Algés. A Comic Con Portugal, o maior evento anual dedicado à cultura pop, mudou-se do Porto para Lisboa. Oeiras recebe o evento pela primeira vez.

São personagens bem conhecidas dos jogos de vídeo, das séries e dos filmes de animação. Quem entra neste mundo veste-se a rigor. O evento vai na quinta edição, tinha-se realizado nos últimos quatro anos na Exponor, no Porto.

A mudança para a capital permitiu que o recinto da Comic Com abranja agora um espaço total de 100 mil metros, com dez zonas temáticas. A Comic Con abre portas ao público até domingo. Durante os quatro dias do evento são esperadas, aproximadamente, 100 mil pessoas