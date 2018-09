Maradona recebido em euforia no México

A estrela argentina prepara-se para abraçar um novo desafio no futebol. Vai treinar o Dorados de Sinaloa. clube da segunda divisão mexicana.

A equipa de Culiacan, no noroeste do país, já saudou a chegada do novo técnico e escreveu no Twitter mensagens como: "O patrão já chegou" ou "Diego está em casa".

"El Pibe" mostra-se confiante e diz que "se tivermos força e coragem para jogar num estádio cheio de adeptos podemos ser vencedores".

O Dorados de Sinaloa começou o campeonato com 3 empates e 3 derrotas e ocupa atualmente o décimo terceiro lugar.

Maradona é um dos nomes mais conhecidos do futebol mundial. Foi campeão do Mundo com a Argentina, no México, em 1986. Mundial onde marcou o famoso golo com a "mão de Deus".

Antes da equipa mexicana, foi selecionador da Argentina e treinou várias equipas no país natal e nos Emirados Árabes Unidos.