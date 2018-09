Portugal vence Itália na estreia da Liga das Nações

A seleção nacional derrotou esta segunda-feira à noite a Itália por 1-0.

O único golo do jogo, no estádio da Luz, foi marcado por André Silva no inicio da segunda parte, após uma boa arrancada de Bruma. Foi o 13º golo do avançado em 28 jogos com a camisola das quinas.

A seleção ainda viu uma bola bater na trave e outra ser travada em cima da linha de golo, mas o resultado manteve-se.

Foi a sexta vez que Portugal ganhou à Itália, o que já não acontecia há mais de 60 anos.

No próximo jogo da Liga das Nações, a 11 de outubro, Portugal defronta a Polónia.