Os filmes que Portugal e Brasil levam aos Óscares

Tamanho do texto

A partir da crónica de Fernão Mendes Pinto, as incursões portuguesas no Oriente ganham vida ao sabor de músicas de Fausto e de um elenco conduzido por Cláudio da Silva.

Já o Brasil avançou para os Óscares com uma obra que deu que falar no Festival de Cannes deste ano, onde foi exibida fora de competição: é "O Grande Circo Místico", que Cacá Diegues nos traz, numa coprodução com Portugal.

As histórias de cinco gerações de uma família de artistas segundo Vincent Cassel, Mariana Ximenes e os portugueses Albano Jerónimo e Nuno Lopes.