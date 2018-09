Quem tem medo da Rússia aliada à China?

Até ao dia 17, as manobras decorrem na Sibéria e nas águas do Estreito de Bering, com os Estados Unidos no horizonte. Estão envolvidos mais de 300 mil militares, mil aviões e 80 navios de guerra, assim como uma aliança estratégica.

"A televisão chinesa está a passar imagens do presidente Xi Jinping no fórum económico de Vladivostok, onde falou da construção de infraestruturas. Estão a dar muito pouca atenção às manobras militares. O que dizem é que servem para manter a paz na região. A China não quer passar a imagem de estar alinhada com a Rússia contra os Estados Unidos e o Ocidente", afirma o analista político Jonas Parello-Plesner.

A NATO declara que está a seguir de muito perto estes exercícios, que são apontados como uma oportunidade para Pequim aprender com a experiência militar russa na Síria.