Ibrahimovic marca golo 500 e candidata-se ao prémio Puskas

Aos trinta e seis anos, o agora jogador da LA Galaxy assinou em grande estilo o primeiro golo dos americanos na visita aos canadianos do Toronto FC, na liga norte-americana (MLS).

O sueco recebeu um passe longo do mexicano Jonathan dos Santos e, de costas para a baliza, efetuou o que parece ser um dos seus conhecidos golpes de karate.

O único problema é que a equipa da LA Galaxy já perdia 3-0 e, embora tivesse lutado pelo resultado, acabou mesmo derrotada por 5-3 e afastou-se dos lugares do "play off" da liga americana.

A equipa de Los Angeles ocupa o oitavo lugar da Conferência Oeste, a quatro pontos do sexto, o último lugar de acesso aos "play off", ocupado pelos Portland Timbers.

Os de Toronto são nonos na Conferência Leste, a nove dos Pontreal Impact, os ocupantes do último lugar com direito a seguir em frente na prova.

Mas "Ibra" é agora um forte candidato ao prémio Puskas para o golo do ano da FIFA. além disso, tornou-se, a par do português Cristiano Ronaldo e do argentino Lionel Messi um dos poucos jogadores que já ultrapassaram a fasquia do meio milhar de golos apontados na carreira sénior, entre jogos de clubes e da seleção.