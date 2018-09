Maratona de Berlim: Eliud Kipchoge quebra recorde do mundo com 2h01:39

Tamanho do texto

O antigo recorde foi estabelecido em 2014, também na Maratona de Berlim, pelo também queniano Dennis Kimetto, que concluiu os 42 quilómetros numa hora, dois minutos e 57 segundos.

"Só tenho uma palavra: Obrigado!" Foi o que disse o atleta à chegada, dirigindo-se a toda a equipa do seu país, mas também aos organizadores da prova, que tem lugar, todos os anos, na capital alemã.

Eliud Kipchoge celebrou depois com uma explosão de alegria, mostrando que ainda lhe restava energia depois de todo o esforço, num domingo outonal com temperaturas ideais de 20°C no momento da chegada, sem vento.

O atleta queniano percorreu os últimos 17 quilómetros totalmente sozinho.

Nas provas femininas, foi a queniana Gladys Cherono, vencedora do ano passado, que voltou a conseguir o triunfo, tendo terminado a prova em duas horas, 18 minutos e 11 segundos.