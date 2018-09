Agressão com arma branca em Bruxelas

Tamanho do texto

Um polícia foi atacado com uma arma branca nesta segunda-feira. A agressão aconteceu nas proximidades do parque Maximilien, em Bruxelas. Conhecido como sendo um ponto de encontro de centenas de migrantes.

Segundo a agência Reuters, os dois agentes da autoridade interpelaram dois homens que estavam a dormir perto de um centro de acolhimento. Um deles terá ameaçado a polícia com uma faca na mão. O atacante não seguiu as instruções, não baixou a arma e decidiu atacar.

O agressor acabou por ser alvejado, no peito, pelo outro polícia e encontra-se em estado grave.

As autoridades ainda não prestaram declarações sobre a identidade do agressor nem sobre as motivações deste ataque.