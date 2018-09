Haddad avança a duas semanas das presidenciais

Foi com euforia que Fernando Haddad foi recebido no Recife após a divulgação das sondagens do instituto IBOPE, que dão ao candidato do Partido dos Trabalhadores brasileiro uma subida significativa nas intenções de voto. A saber: Haddad é agora creditado com 19%. Um outro inquérito da Datafolha reduz a progressão para os 16%.

Por outro lado, Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) veio mostrar-se nas redes sociais já recuperado. "Bom dia amigos. 21 de setembro, sexta-feira, véspera da primavera. Nunca me senti tão bem na minha vida! Muito obrigado a todos vocês. Até ao final do mês, se Deus quiser, estarei de alta, quando então juntos enfrentaremos o 7 outubro, um novo marco no rumo do nosso Brasil…", declarou o candidato.