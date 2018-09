Tamanho do texto

Anthony Joshua continua rei do boxe.

O pugilista britânico, de 28 anos, derrotou este sábado à noite o russo Alexander Povetkin, de 39 anos.

Perante mais de 80 mil espectadores no estádio de Wembley, em Londres, Joshua passou por muitas dificuldades e em alguns momentos houve quem acreditasse que era desta que ia perder pela primeira vez.

Recuperou e no sétimo assalto, o britânico acertou uma combinação esquerda - direita e Povetkin foi ao tapete.

No final do combate, Joshua disse que "sabia que ele era forte na cabeça, mas fraco no corpo. Por isso ataquei nos dois sitios e consegui quebrá-lo e foi aí que surgiu a oportunidade. E quando aconteceu, aproveitei-a."

Anthony Joshua tem agora 22 vitórias (21 por KO) e zero derrotas.

Continua o campeão de pesos pesados de três das quatros principais organizações mundiais de boxe (WBA. IBF e WBO)

Falta-lhe o titulo da WBC pelo qual vai lutar em Abril do próximo ano, contra o vencedor do combate entre Deontay Wilder e Tyson Fury, marcado para um de dezembro.