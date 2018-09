Marcelo Rebelo de Sousa quer afirmar valores europeus na ONU

Tamanho do texto

Depois de um primeiro encontro com o amigo e secretário-geral do organismo, António Guterres, o Presidente da República participa num evento de alto-nível sobre ação para a manutenção de paz e numa reunião de chefes de delegação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

No entanto, o chefe de estado quer também contribuir com a sua voz para a defesa dos valores europeus no atual clima de tensão entre vários países.

"Vamos falar com diferentes vozes pelos mesmos valores e princípios: dignidade, direitos humanos, paz, desenvolvimento, justiça, pensar nas gerações mais novas e no papel das mulheres no mundo. Isso é algo marcadamente europeu e temos de ter essa voz aqui", disse.

O Presidente da República tem também previstas reuniões bilaterais com os homólogos de Moçambique e da Colômbia.

O discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na reunião magna da ONU está agendado para quarta-feira.