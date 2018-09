Taxistas portugueses põem fim a protesto

Tamanho do texto

Terminou o protesto dos taxistas portugueses contra a entrada em vigor, a 01 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte, que operam em Portugal.

Foram oito dias de paralisação em Lisboa, Porto e Faro. A desmobilização foi ordeira, como aliás todo o protesto mas fica um gosto amargo. O único compromisso que conseguiram foi uma proposta do Partido Socialista de incluir no pacote de descentralização a possibilidade de as autarquias regularem o serviço de transporte de passageiros, regular e ocasional.

Também na quarta-feira, o primeiro-ministro português tinha-se recusado a voltar a mexer neste documento. No debate quinzenal na Assembleia da República, António Costa afirmou que, cabe ao governo executar a lei aprovada pelo Parlamento e promulgada pelo Presidente da República.