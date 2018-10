Milhares de brasileiros respondem com manifestação pró-Bolsonaro

Foi a resposta dos apoiantes do antigo capitão do Exército, alvo de inúmeros protestos nos últimos dias, organizados sobretudo por mulheres, tanto no Brasil como noutros países.

E tal como os opositores, também os defensores do candidato do Partido Social Liberal mobilizaram-se em ações em diversas cidades do país, com destaque para Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre ou Manaus.

Vestidos a rigor com o amarelo e o verde da bandeira brasileira, os manifestantes pró-Bolsonaro aplaudiram a postura antissistema do candidato de 63 anos e a sua ambição de mudar o país.

Sem estar presente na manifestação em sua defesa, devido à recuperação da cirurgia a que foi submetido durante a campanha na sequência do ataque em Juiz de Fora (Estado de Minas Gerais), o candidato contou com o filho Eduardo Bolsonaro para falar às massas.

Eduardo, que também é deputado federal, fez o apelo ao voto e a uma vitória do pai já na primeira volta das eleições de domingo.

No entanto, este é um cenário cada vez mais improvável. A última sondagem conhecida, da autoria do instituto MDA, aponta para a perspetiva de um empate técnico entre Bolsonaro e Fernando Haddad.

O candidato do PT, que substituiu o antigo presidente Lula da Silva como opção do partido para o ato eleitoral, recolhe 25,2% das intenções de voto, menos três pontos percentuais do que o político de extrema-direita, num estudo que ouviu 2002 pessoas.

As eleições presidenciais brasileiras estão marcadas para o próximo domingo.