A euronews esteve à conversa com o cantor português Salvador Sobral, por ocasião do seu último concerto em Madrid. O vencedor do Festival Eurovisão da Canção de 2017 contou-nos como tem sido a sua vida desde a vitória da canção "Amar pelos dois" e falou-nos dos seus sonhos e projetos futuros. Veja a reportagem do nosso repórter Ricardo Figueira aqui.