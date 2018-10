Robô Mascot já chegou ao asteróide Ryugu

Tamanho do texto

O pequeno robô franco-alemão Mascot aterrou esta quarta-feira no asteróide Ryugu, a cerca de 300 milhões de quilómetros do planeta Terra.

Depois de ser lançado pela sonda japonesa Hayabusa2, o modelo tem como missão a recolha de dados sobre a superfície deste asteróide com quase 900 metros de diâmetro e que data da formação do sistema solar.

O projeto é uma parceria da agência espacial francesa e do centro aeroespacial alemão e o professor Ralf Jaumann explicou à Euronews a importância desta missão.

"A única hipótese de encontrar este material, que é original no sistema solar, é em asteróides e, provavelmente, cometas. Há um certo número de asteróides no nosso sistema solar e estamos a analisar um que data verdadeiramente dos primórdios do sistema solar", declarou.

Após uma viagem de cerca de quatro anos, o Mascot tem um máximo de 15 horas para explorar a composição minerológica do asteróide e transmitir as informações até esgotar a autonomia da sua bateria. Entretanto, não deixou de atualizar a sua conta na rede social Twitter, na qual foi dando conta dos principais acontecimentos na chegada a Ryugu.

O regresso da sonda Hayabusa à Terra está previsto para 2020, quando as órbitas do planeta Terra e do asteróide voltarem a se aproximar.