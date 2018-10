Imagens de sistema de videovigilância mostram suspeito da morte de jornalista búlgara

Tamanho do texto

As autoridades búlgaras divulgaram imagens de um sistema de videovigilância localizado perto do local da violação e homicídio da jornalista búlgara Viktoria Marinova. É possível ver um homem a fugir nas imagens e acredita-se que seja o suspeito Severin Krasimirov. Vivia perto do parque onde o corpo da jornalista foi encontrado.