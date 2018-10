Deslizamento de terras no Uganda faz dezenas de mortos

Tamanho do texto

Um deslizamento de terras no Uganda provocou mais de quarenta mortos.

O desastre ocorreu na zona leste do país.

Na origem do problema estariam chuvas intensas que elevaram o nível das águas num rio situado nas montanhas.

As águas galgaram as margens do rio provocando uma enxurrada de terras que arrastou tudo à sua passagem.

Investigações preliminares levadas a cabo pela agência nacional de calamidades indicam que as águas destruíram dois centros comerciais e duas escolas.

As equipas de resgate já se encontram em campo no entanto, algumas áreas permanecem inacessíveis.

Tudo indica que o balanço de vítimas mortais possa vir a aumentar.