Vieira com batata-doce e laranja: a receita de Thierry Voisin

Vieira com puré de batata-doce e raspa de laranja: a receita de Thierry Voisin

Para o puré de batata-doce:

100 g de batata doce

50g de natas

5cl de leite

15g de manteiga

Para a emulsão:

50 g de iogurte

15 cl de leite

1,5 cl de natas espessas

raspa de laranja

Para o doce de maça e cebola

30 g de maça

15 g de cebolas

2 cl de vinagre de cidra

um pouco de água

um pouco de açafrão

5 g de açúcar

Gengibre

Para a apresentação:

Flores

agrião

Preparação:

Cozer as batatas doces, passar no passador

Acrescentar o leite, as natas e um noz de manteiga

Deixar arrefecer o leite, as natas espessas e o iogurte

Raspar a laranja em cima da mistura

Cozer a maça e a cebola com o vinagre

Fritar a vieira com a manteiga

Apresentação :

No prato, colocar uma colher de puré de batata doce e cobrir com uma colher de emulsão perfumada com laranja

Polvilhar a vieira com a mistura de maça e cebola. Colocar a vieira sobre o puré e a emulsão.

Decorar o prato com as flores e o agrião.