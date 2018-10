Arranca o Festival Lumière em Lyon

Arrancou em Lyon, França, o Festival Lumière 2018. A abrir o evento o ator espanhol Javier Bardem, uma das estrelas do certame e protagonista de Everybody Knows, de Asghar Farhadi, película que será exibida na festa lionesa do cinema, fez as honras da casa e falou sobre a película que o traz ao festival:

"Asghar Farhadi, o elenco, a minha mulher entra no filme, isso torna as coisas mais fáceis porque levamos connosco a família, era a cerca de 20 minutos da minha casa, mas aceitei, especialmente, por Asghar Farhadi", referiu Javier Bardem.

"Este é um festival muito importante, pois permite visionar filmes que fazem parte da memória e da tradição francesa e é através deste festival, repleto de películas, que os filmes podem também encontrar um caminho europeu, internacional", adiantou Monica Bellucci.

O realizador mexicano Guillermo del Toro também presente em Lyon falou sobre as suas expectativas para este ano:

"A restauração de Detour, filme de Ed gar Ulmer que é um dos principais "noirs", e que nunca foi visto de maneira adequada porque era do domínio público e, por isso, ninguém o restaurou", explica o realizador Guillermo del Toro.

"É um festival sem jurados, para o público e para mim é isso que ele tem de melhor", refere o ator Christophe Lambert.

Este ano serão exibidas 187 películas neste festival cujo nome homenageia os mestres do cinema: os irmãos Lumière, nascidos em Lyon e que fizeram da cidade francesa a casa mãe do cinema.

"É uma paixão, é fantástico, vemos os atores a conversarem com as pessoas, vemos amigos com quem não estamos há 10 anos, vemos filmes bonitos é uma semana excecional", diz um participante no evento.

"Viu Quentin Tarantino, que era apaixonado pelo cinema francês, que conversou connosco sobre os anos 50 e sobre como ele começou no cinema e isso é realmente... Descobrimos obras-primas", adianta uma participante.

"Também me permite ver filmes com 50, 60 anos, remasterizados e é muito bom partilhar tudo isso e a atmosfera é, realmente, fantástica", explica um jovem.

"O festival de cinema Lumière traz várias celebridades de Hollywood, mas este festival não é para os profissionais da indústria, mas sim para o público, para as pessoas que amam o cinema.

No ano passado, mais de 170.000 pessoas participaram no evento, este ano, as vendas de bilhetes parecem ter aumentado, um sinal claro de que esta festa do cinema encontrou o seu público", adianta a enviada da euronews ao certame Andrea Bolitho.