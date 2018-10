Navalny volta a ser libertado e avisa para o declínio do regime

Tamanho do texto

Duas ordens de prisão e 50 dias depois, Alexei Navalny foi este domingo libertado. O advogado e ativista russo é considerado o rosto da oposição a Putin na Rússia.

No final de setembro, foi detido assim que pôs pé fora da prisão sob a amesma acusação: organizar manifestações contra o Kremlin. "Acho que durante estes 50 dias em que estive detido tivemos muitas provas de que este regime entrou realmente em declínio, com fracassos desde os serviços de informações à industria espacial", disse à porta do centro de detenção russo.