Grande Prémio de Cancun - Ouro para quatro países e Yahima Ramirez eliminada

No terceiro e último dia do Grande Prémio de Cancun de 2018 Lukas Krpalek da República Checa revelou-se o homem do dia. O campeão Olímpico do Rio em -100kg voou a caminho da final, onde o seu desempenho lhe valeu a bem merecida medalha de ouro na categoria +100kg.

Na luta frente ao judoca cubano Andy Granda, medalha de bronze no Grande Prémio de Antália, Krpalek recuperou de um ponto de desvantagem com um arremesso seguido de dois Waza-ari que lhe deram a vitória. O primeiro resultou de um contra-ataque a Granda que levou o cubano ao tatami e o segundo, pouco depois, de um sublime Sumi-gaeshi, a sua técnica favorita, que lhe permitiu com sucesso usar o seu peso corporal contra o adversário.