Grande Prémio de Cancun – Ouro duplo para a Áustria e Jorge Fernandes eliminado

No segundo dia do Grande Prémio de Cancun de Judo de 2018, a soberba Michaela Polleres revelou-se a mulher do dia. Tendo conquistado duas medalhas de bronze em competições de alto nível do World Tour da Federação Internacional de Judo , a judoca austríaca em -70kg ficou encantada ao ganhar hoje o primeiro lugar do pódio.

A judoca Magdalena Krssakova, medalhista de ouro no Grande Prémio de Antália, ganhou uma segunda medalha de ouro para a Áustria ao derrotar Catherine Beauchemin-Pinard, do Canadá, na final de -63kg. A canadiana sofreu a derradeira penalização após um terceiro shido.

Em masculinos, o homem do dia foi o número sete do mundo Tommy Macias. O atleta sueco na categoria dos -73kg defrontou o russo medalhista Denis Iartcev na disputa pelo ouro, um adversário que nunca tinha derrotado. Desta vez, o atleta eliminou o russo à sua quarta tentativa com um golpe inferior técnicamente brilhante e um washi-aza fatal, que lhe valeu a sua segunda vitória no Grande Prémio.

“Eu nunca perco contra o mesmo adversário quatro vezes... Penso que acreditei em mim e lutei pela vitória. Eu sabia que Denis Iartcev era um adversário forte, por isso decidi dar tudo no início para tentar surpreendê-lo e hoje a táctica deu resultado,” comentou Macias.

O belga Sami Chouchi foi o responsável pelos dois movimentos do dia. Na final frente ao brasileiro Victor Penalber, o medalhista de ouro nos -81 kg começou com um incrível Tai-otoshi, uma das técnicas mais tradicionais do judo, e despertou os ânimos. Mas pouco depois superou as expectativas com um Uchi-mata ainda melhor. O judo explosivo do atleta belga valeu-lhe a sua primeira medalha no World Tour, e foi logo de ouro.

O judoca português Jorge Fernandes foi eliminado ao perder por ippon com Denis Iartcev.

Depois da medalha de prata conquistada por Catarina Costa na categoria de -48kg e de bronze alcançada por Joana Ramos em -52kg, a participação portuguesa fica reduzida a Yahima Ramirez, em -78kg, em ação no domingo.