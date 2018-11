Hozier homenageia "cantores de protesto" do século XX

De Luis Guita & Ricardo Figueira • Últimas notícias: 15/11/2018 Tamanho do texto Aa Aa

Foi há cinco anos que Hozier saltou para o estrelato com o tema "Take me to church". Agora, o cantor irlandês está de regresso com um novo tema, "Nina cried power" e um álbum que chega no início do próximo ano. Mavis Staples, uma das artistas que esta canção homenageia, faz dueto com Hozier na versão de estúdio e talvez apareça ao vivo com ele, em breve. A euronews esteve com Hozier em Lisboa e conversou com ele.

Entrevista Luís Guita, euronews: Está de regresso com "Nina cried power". É uma referência a Nina Simone e outros cantores de protesto. O que está por detrás deste tema? Hozier: A intenção foi escrever algo que transmitisse esperança e homenageasse artistas do século XX que protestaram por coisas que achavam importantes... Esta canção é uma nota de agradecimento por isso. Quando a escrevi, reparei que coisas como o fanatismo, o ódio ou a retórica que divide as pessoas estavam a ter uma plataforma nos media 24 horas por dia e sete dias por semana. Por isso quis escrever algo que transmitisse esperança e um espírito de solidariedade, na herança de artistas como Nina Simone, Mavis Staples ou Woody Guthrie. "Take me to church" roda sem parar nas rádios desde há cinco anos e tornou-se já num dos grandes hits desta década. A canção fala da desilusão do cantor para com as posições da igreja católica e alcançou mais de 240 milhões de vizualizações no YouTube.