Portugal resiste "à italiana" e garante "final four" da Liga das Nações

Tamanho do texto Aa Aa

Protegido por mais uma noite inspirada do guarda-redes Rui Patrício, Portugal tornou-se sábado à noite, em Itália, no primeiro finalista da estreante Liga das Nações da UEFA, numa "Final Four" que vai decorrer em junho entre o Porto e Guimarães.

A Itália estava obrigada a ganhar para manter as aspirações de lutar pelo título e até fez por isso nos primeiros 45 minutos do jogo, mas esbarrou numa coesa estratégia defensiva dos campeões da Europa, privados de Pepe no centro da defesa: José Fonte fez dupla com o jovem Rúben Dias.