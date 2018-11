1 em cada 5 portugueses sofre de doenças mentais

Tamanho do texto

Depressão e ansiedade são os distúrbios que mais afetam os portugueses, num leque de doenças de saúde mental que incluem ainda a bipolaridade, ou problemas com álcool e drogas.

Um estudo da OCDE viu a Europa à lupa e descobriu que, só em 2015, os distúrbios do foro psicológico custaram aos cofres do Estado português quase 4% do Produto Interno Bruto (PIB).

Portugal é o quinto país da União Europeia com maior prevalência de doenças de saúde mental, com 18,4% da população a registar incidências, acima da média europeia de 17,3%. Trata-se de um problema dispendioso, se tivermos em conta que, em 2015, o país gastou quase 6 mil e 600 milhões de euros nesta área. O montante representou 3,7% do PIB.

O sistema de saúde e a segurança social absorvem parte dos gastos, mas o restante destina-se ao mercado de trabalho. O absentismo e a baixa produtividade são duas consequências indiretas dos problemas de saúde mental. Em 2015, traduziram-se numa despesa superior a 2 mil e 800 milhões de euros, para o Estado português.

Acima de tudo, os custos são para quem vive diariamente com distúrbios do foro psicológico. Só na União Europeia, os problemas de saúde mental afetam 84 milhões de pessoas.