Gabriel Medina recebido como herói nacional

Quatro anos depois de se tornar no primeiro brasileiro campeão mundial de surf profissional, este ano, Medina venceu a última etapa de Pipeline, no Havai, e conquistou o segundo título. O brasileiro foi o melhor no duelo decisivo com Julian Wilson.

Amigos e fãs reuniram-se na praia de Maresias, onde Medina passou a infância e apanhou as primeiras ondas.

Com 25 anos, Gabriel Medina é um ídolo nacional, comparado a ícones do desporto brasileiro como Ayrton Senna e Gustavo Kiurten.