Bolsa de Tóquio fecha em terreno positivo

A instabilidade continua a marcar as bolsas asiáticas, contagiadas ainda pela segunda-feira negra em Wall Street.

O nervosismo dos investidores é consequência da instabilidade política e da paralisação parcial do governo norte-americano, das críticas de Donald Trump ao Banco Central dos Estados Unidos e das ameaças de despedimento do presidente da Reserva Federal.

No fim-de-semana, o secretário de Estado do Tesouro falou ao telefone com os presidentes dos seis principais bancos norte-americanos. Depois da conversa, e numa tentativa de tranquilizar os mercados, Steve Mnuchin divulgou um comunicado no qual sublinhou que “há muita liquidez disponível”.

Segundo os analistas, a medida teve o efeito contrário e criou ainda mais ansiedade e instabilidade nos investidores.