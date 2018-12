Dois barcos com 12 migrantes intercetados ao largo da costa de Kent

Os migrantes seguiam em dois barcos de borracha. O primeiro grupo, de quatro pessoas, foi resgatado de madrugada, por volta das 03h00. Seis horas mais tarde um outro barco, com oito pessoas a bordo, foi intercetado. Do grupo total consta um cidadão sírio. Os outros são de nacionalidade iraniana.

O caso soma-se a outros idênticos registados esta quinta-feira e no dia de Natal. Fez aumentar ainda mais a pressão e as críticas sobre as autoridades do Reino Unido e de França, acusadas de não se esforçarem suficientemente para identificar grupos criminosos a operar na região.

O presidente da região francesa Hauts-de-France, Xavier Bertrand, quer que se coloque em marcha uma patrulha franco-britânica de guarda-costas para impedir que os migrantes atravessem o Canal da Mancha.

Londres, por outro lado, considera "profundamente inquietante" a multiplicação de tentativas de travessia. Palavras da secretária de Estado para a Imigração, Caroline Nokes.