Tensão no Parlamento italiano por causa de orçamento para 2019

Tamanho do texto Aa Aa

Com o final do ano como pano de fundo, na sessão desta sexta-feira no Parlamento italiano viveram-se momentos tensos. Tão tensos que o presidente da Câmara dos Deputados teve de suspender os trabalhos ensombrados por protestos da oposição.

Em causa está a proposta de orçamento de Estado para 2019. Obteve a "luz verde" do Senado italiano no domingo passado após uma maratona negocial que acabou com um voto de confiança imposto para acelerar a aprovação e evitando a discussão parlamentar.