Dia histórico para a NASA

A sonda “New Horizons” passou esta terça-feira o até aqui objeto mais distante já explorado no espaço. O "Ultima Thule´" é um vestígio congelado da formação do sistema solar. Um asteróide com 30 quilómetros de diâmetro, que fica a cerca de 6,4 mil milhões de quilómetros da Terra