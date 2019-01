Itália proíbe utilização de cotonetes de plástico

Tamanho do texto

O Parlamento Europeu tinha aprovado em outubro uma proposta que a Comissão transformou em diretiva que proíbe, a partir de 2021, dez utensílios plásticos, entre os quais as palhinhas, os pratos e os talheres de plástico e os cotonetes.

A diretiva estabelece ainda que a partir de 2025 os Estados membros da União Europeia são obrigados a reciclar 90% das garrafas de plástico e os produtores vão ser chamados a participar financeiramente nos custos de gestão dos resíduos.

A União Europeia recicla apenas um quarto das 25 milhões de toneladas de plástico que produz anualmente.

Apesar da urgência ambiental prevêm-se dificuldades nas conversações sobre as regras finais com alguns estados, que temem que as novas medidas sejam complicadas para a indústria dos plásticos.