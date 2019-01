Violência marca passagem de ano em algumas cidades alemãs

Tamanho do texto

A passagem de ano ficou marcada por episódios de violência em algumas cidades alemãs. Um homem atropelou intencionalmente várias pessoas em Bottrop e Essen. Oito adultos e crianças, de nacionalidades síria e afegã e um cidadão alemão com ascendência turca, ficaram feridos, alguns em estado grave.

"O que é claro é que ele escolheu as pessoas com base na sua aparência, para atropelá-las e matá-las. Ele fez comentários xenófobos quer durante a sua detenção, quer durante o primeiro interrogatório. Fez declarações claramente xenófobas e disse que era essa uma das razões de ter atacado estas pessoas", realçou Ramona Hörst, porta-voz da polícia.

O homem foi entretanto acusado de várias tentativas de homicídio.

Noutra cidade, em Amberg, quatro adolescentes foram detidos por terem agredido doze pessoas. Os agressores, de origem síria, iraniana e afegã, estariam alcoolizados e terão atacado as pessoas que passavam junto à estação ferroviária, de forma aleatória.

"O governo federal alemão recebeu com consternação a notícia do que aconteceu em Amberg e Bottrop. Os acontecimentos em Amberg e Bottrop são horríveis e devem agora ser esclarecidos pelos investigadores e punidos pelo sistema judicial", afirmou Martina Fietz, porta-voz do Governo, que garantiu ainda que na Alemanha não há lugar nem para o extremismo, nem para a violência.