Itália exige quadro roubado por nazis

A galeria de arte italiana Uffizi, em Florença, exige a devolução de um quadro holandês roubado pelas tropas nazis durante a Segunda Guerra Mundial. A obra "Vaso de Flores" está atualmente nas mãos de uma família alemã.

"As últimas feridas da Segunda Guerra Mundial ainda estão abertas nas coleções de arte de Florença. O meu desejo para 2019 é que esta obra-prima possa voltar ao seu lugar, no Salão de Putti no Palácio Pitti." Disse o diretor da galeria, Eike Schmidt.