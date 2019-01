Carlos Ghosn vai ser ouvido em tribunal

Tamanho do texto

Os advogados de defesa do antigo presidente da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Motors fizeram este pedido, para que Ghosn possa conhecer, oficialmente, as razões da detenção e para que possa apresentar a sua versão dos factos.

O executivo é acusado de fraude fiscal e foi demitido do conselho de administração do grupo automóvel.

A Nissan alega também que o franco-brasileiro terá usado fundos da empresa para comprar imobiliário no Brasil e no Líbano. Ghosn está detido no Japão desde 19 de novembro.