Resultados eleitorais adiados na RDC

O nome do vencedor das eleições na República Democrática do Congo não vai ser conhecido este domingo como agendado, nem existe uma nova data. A Comissão eleitoral diz ter recebido apenas 47% dos dados de voto.

A fação de um dos candidatos da oposição, bem posicionado para vencer, diz estar apreensiva.

"A coligação Lamuka lamenta o fato de a Comissão Nacional Eleitoral não ter anunciado qualquer data para o anúncio de resultados provisórios das eleições Legislativas, provinciais e presidenciais. A Coligação Lamuka adverte a Comissão Eleitoral Nacional contra qualquer intenção de alterar os resultados exibidos nas estações de reunião", declarou.

Se tudo correr bem, as eleições da Republica Democrática do Congo podem ser a primeira transição democrática do poder depois da independência sobre a Bélgica em 1960.