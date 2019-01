2018 foi quarto ano mais quente de sempre

A temperatura média do ar na superfície do mundo, em 2018, foi de 14,7 graus Celsius.

Os especialistas alertam que as emissões de gases com efeito de estufa estão a provocar alterações dramáticas no clima, nomeadamente o aquecimento global que afeta, fortemente, as as regiões polares.

Em 2019 também deverá manter-se a tendência: "Eventos climáticos dramáticos tais como o verão quente e seco em grandes partes da Europa ou o aumento da temperatura em torno das regiões árticas são sinais alarmantes para todos nós ", disse Jean-Noël Théput, que dirige o Copernicus Climate Change Service.