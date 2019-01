"Bohemian Rhapsody": A alma dos Queen vence nos Globos de Ouro

Foi uma noite de surpresas nos Globos de Ouro. Rami Malek pegou no microfone, na personalidade e no carisma de Freddy Mercury no filme "Bohemian Rhapsody". Saiu da cerimónia com o globo de "Melhor Ator" e agradeceu ao vocalista dos Queen... O filme sobre a banda ganhou na categoria de melhor de drama.

Glenn Close também surpreendeu ao vencer o Globo de Ouro de melhor atriz que estava quase nas mãos de Lady Gaga, pelo papel em “The Wife”, mas Lady Gaga foi também reconhecida pela música "Shallow" - original do filme "A Star is Born".