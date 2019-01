Produtores supreendem com escolha do melhor filme

Tamanho do texto

A escolha baralha as previsões e acende ainda mais a corrida para os Óscares, em vésperas de serem conhecidos os nomeados.

" Green Book - Um Guia Para a Vida " é o melhor filme do ano para a Associação de Produtores dos Estados Unidos nos PGA (Producers Guild Awards).

O filme é baseado na história do pianista de jazz Don Shirley e do seu motorista Tony Vallelonga que desafiou preconceitos nos Estados Unidos ainda no tempo de Jim Crow.