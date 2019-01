Venda de automóveis em queda no Reino Unido

A venda de automóveis, no Reino Unido, registou uma queda em 2018, pelo segundo ano consecutivo, e a tendência deve continuar em 2019, de acordo com a Sociedade britânica de Fabricantes e vendedores de automóveis.

A entrada em vigor da nova norma europeia de emissões, no dia 1 de setembro, e as incertezas do Brexit são apontadas como sendo as principais razões.