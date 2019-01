"Breves de Bruxelas": Eleições europeias, Irão, Turquia e Ryanair

Novas alianças e pactos começam a formar-se para as eleições europeias, no final de maio. Bruxelas foi palco de uma manifestação de partidos de esquerda da Hungria, terça-feira à noite, que negociam uma eventual coligação para derrotar o Fidesz, partido populista de direita do primeiro-ministro Viktor Orbán.

Por outro lado, os líderes da coligação populista italiana também buscam novos apoios internacionais, com Matteo Salvini (Liga) a dialogar com o homólogo na Polónia, Jarosław Kaczyński (líder do partido Lei e Justiça, no poder), e Luigi di Maio (Movimento 5 Estrelas), a deslocar-se a Bruxelas para falar com interlocutores da Croácia e da Finlândia, entre outros.