A construtora britânica Jaguar Land Rover vai suprimir 4500 postos de trabalho no mundo inteiro, o equivalente a 10% dos seus efetivos, no quadro de um plano de restruturação económica que pretende poupar 2500 milhões de libras, cerca de 2760 milhões de euros, nos próximos 18 meses.

David Bailey, professor de Indústria da Aston Business School, diz que a empresa "enfrenta três grandes choques: a [enorme queda na procura na] China; o abandono progressivo do gasóleo na Europa, do Reino Unido à França, passando pela Alemanha, quando 80 por cento dos carros que vende no mercado europeu são a diesel; e o Brexit, cuja incerteza impactou também o mercado automóvel. Não é o principal fator, mas é um problema."